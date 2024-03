Le Real Madrid annonce un gros renfort !

Hugo Chirossel

L’été dernier, le Real Madrid a perdu deux de ses titulaires, Thibaut Courtois et Eder Militao, victimes d’une rupture des ligaments croisés. Si le gardien belge s’est de nouveau blessé récemment, l’international brésilien de son côté est de plus en plus proche d’un retour comme l’a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Privé d’Eder Militao depuis l’été dernier et de David Alaba depuis le mois de décembre, Carlo Ancelotti a souvent été contraint de bricoler au moment de composer sa défense centrale. Aurélien Tchouameni a été amené à dépanner à ce poste et cela a même pu être le cas de Dani Carvajal. Mais le Real Madrid devrait bientôt pouvoir compter sur le Brésilien, de plus en plus proche d’un retour.

Mbappé - PSG : La bombe est lâchée, le Real Madrid réagit https://t.co/Mi9S49ansQ pic.twitter.com/URaR5MfUyQ — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Ancelotti annonce le retour de Militao

Eder Militao pourrait même avoir quelques minutes dimanche, lors de la rencontre entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao. Une bonne nouvelle alors que les Merengue seront opposés à Manchester City le 9 avril prochain en quarts de finale de la Ligue des champions : « Il faut voir au fur et à mesure des matchs. Je pourrais lui donner quelques minutes demain et nous avons du temps jusqu'au 9 pour améliorer sa condition physique. Le genou va bien, il a juste besoin de football, de se réhabituer à jouer sur un grand terrain et avec ses coéquipiers. Il a très bien récupéré. Nous devons lui donner le temps nécessaire pour qu'il revienne à son meilleur niveau », a déclaré Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse.

Courtois ne rejouera pas cette saison

Le retour d’Eder Militao arrive au meilleur moment pour le Real Madrid, qui va ainsi récupérer un de ses titulaires en défense centrale. L’international brésilien avait été victime d’une rupture des ligaments croisés au mois d’août dernier, tout comme Thibaut Courtois. Mais ce dernier ne pourra finalement pas rejouer cette saison. Alors qu’il avait repris l’entraînement, le gardien du Real Madrid s’est de nouveau blessé et souffre d’une rupture du ménisque du genou droit.