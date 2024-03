Avant Mbappé, une star vit un rêve au Real Madrid

Jean de Teyssière

L'été dernier, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, a quitté l'Allemagne pour rejoindre le Real Madrid. Le montant du transfert s'est élevé à plus de 100M€ et les débuts de l'international anglais ont été parfaits. Le numéro 5 madrilène s'est très vite intégré au collectif de la Maison Blanche, au point de devenir un élément indispensable du jeu de Carlo Ancelotti. Lorsqu'il parle, Bellingham donne l'impression de vivre un rêve éveillé.

Lors du match amical entre l'Angleterre et la Belgique (2-2), Jude Bellingham a encore porté son costume de sauveur en égalisant à la dernière seconde du match. Une habitude pour lui cette saison. Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le club espagnol cet été, Jude Bellingham affiche une forme étincelante qui pourrait peut-être convaincre encore un peu plus le numéro 7 parisien de signer pour le Real Madrid.

«Les gens aiment mon style de jeu»

Dans un échange avec le média anglais Sky Sports , Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid et de l'Angleterre a expliqué sa façon de voir le football : « J'essaie d'entrer sur le terrain pour faire mon travail et aider l'équipe à gagner des matches. Les gens aiment mon style de jeu. Je bouge avec le ballon et c'est bien. J'essaie de communiquer avec les supporters pendant que je joue. Je veux qu'ils aient l'impression que je suis un autre fan qui joue et qui les représente, car c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte . »

«Je me réveille et je dois me pincer quand je joue avec Madrid au Bernabéu»