Ce crack du Real Madrid vit un calvaire, il annonce du lourd

Jean de Teyssière

Durant l'été 2023, le Real Madrid a frappé fort en recrutant le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Arrivé pour 100M€, Bellingham s'est intégré très vite et a réussi à s'imposer comme une pièce maîtresse du jeu de Carlo Ancelotti. Arda Guler, jeune espoir turc a mis beaucoup de plus de temps à s'adapter à son nouvel environnement, en plus d'être touché par de nombreuses blessures. Mais en Turquie, on croit encore beaucoup en Guler.

Arrivé cet été, Arda Guler n'a joué que sept petits matchs, pour seulement un but marqué. Pour l'instant, les espoirs placés en lui ne se sont pas concrétisés, surtout que l'international turc a connu une première saison très compliquée au Real Madrid, marquée par de nombreuses blessures.

«Je ne pense pas que les exigences des entraînements du Real Madrid soient la principale cause des problèmes physiques d'Arda»

Dans des propos rapportés par MARCA , Ismael García, l'entraîneur adjoint de Galatasaray a détaillé la première saison très suivie par la Turquie d'Arda Guler au Real Madrid : « Je ne pense pas que les entraînements exigeants du Real Madrid soient la cause principale des problèmes physiques d'Arda. Le Real Madrid joue tellement de matches qu'il n'y a pas beaucoup de semaines pour s'entraîner de manière intensive. Lorsque nous examinons les blessures, nous ne tenons compte que de deux ou trois raisons et non du fait qu'il s'agit d'un jeune garçon qui déménage dans un pays différent, avec une culture différente, une nouvelle langue... et que la seule chose qu'il continue à faire est de s'entraîner sur le terrain, de jouer à 11 contre 11. »

Succession de Mbappé : Un conflit interne va éclater au PSG ? https://t.co/AVQogbkAvm pic.twitter.com/vSr8jn7cya — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

«Il a toutes les chances de faire une longue carrière et de réussir»