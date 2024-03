Le Real Madrid recadré après la polémique raciste

Jean de Teyssière

Le week-end dernier, lors de la rencontre entre Osasuna et le Real Madrid (4-2 pour les Madrilènes), Vinicius Junior a une nouvelle fois été la cible de chants injurieux à son égard. Des chants comme « Meurs, Vinicius » auraient été proférés, sans que l'arbitre ne mette ces propos dans son rapport d'après-match. Le Real Madrid s'en est plaint auprès de la Liga, qui a renouvelé son soutien au corps arbitral et a rejeté la plainte de la Maison Blanche.

Depuis son arrivée en Espagne, Vinicius Junior est un joueur qui est très loin de faire l'unanimité autour de lui. Hormis les supporters du Real Madrid, peu de fans de football apprécient le profil et l'attitude du Brésilien. Son cas n'est pas rare mais ce qui scandalise - à raison - beaucoup d'observateurs, ce sont les multiples chants racistes et injurieux dont il fait l'objet quasiment chaque week-end. Cela fait des années que cela dure et aucune solution ne semble avoir été trouvée.

«Meurs, Vinicius»

A Pampelune pour y affronter Osasuna, le Real Madrid est sorti vainqueur de ce duel (4-2) et fonce vers le titre de champion d'Espagne. Mais le match a été entaché de chants injurieux et humiliant à l'encontre de Vinicius Junior. Selon le Real Madrid, le public du stade El Sadar aurait chanté « meurs Vinicius ». Dani Carvajal aurait même fait signe à l'arbitre, lui intimant d'écouter ces chants. Sauf que dans le rapport de l'arbitre, concernant l'attitude du public, Juan Martínez Munuera a indiqué qu'elle était normale. Le Real Madrid a déposé une plainte auprès de LaLiga contre l'arbitre.

LaLiga répond sèchement au Real Madrid