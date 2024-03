Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Les Jeux Olympiques de Paris auront lieu cet été de fin juillet à la mi-août. Cependant, malgré ses déclarations médiatiques, Kylian Mbappé ne devrait pas être de la partie, le Real Madrid refusant d’accéder à cette requête. Pour Stéphane Guy, Mbappé aurait pu avoir une tout autre réponse s’il avait rejoint la Casa Blanca au printemps 2022.

Kylian Mbappé est sur le départ du PSG et l’a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi au détour d’une discussion le 13 février dernier comme L’Équipe le révélait à l’époque. Direction le Real Madrid pour le capitaine de l’équipe de France ? C’est du moins la tendance bien qu’aucun accord total n’ait été trouvé depuis les informations divulguées en exclusivité par le10sport.com le 20 février dernier concernant des discussions entre les deux parties au sujet de son futur contrat à la Casa Blanca.

«Je pense que le Real l’aurait laissé disputer les JO avec l’équipe de France»

Cet été, en plus de l’Euro, se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris. Le rêve olympique de Kylian Mbappé est bien réel vu qu’il en a publiquement parlé à de multiples reprises par le passé. Cependant, le Real Madrid refuse de se priver de ses joueurs français pour les JO (26 juillet - 11 août) et l’a communiqué à la Fédération française de football à la fin du mois de février. Kylian Mbappé ne sera pas une exception selon L’Équipe . Pour Stéphane Guy, Mbappé aurait pu cependant vivre son rêve en signant à Madrid en 2022. « Je me dis que si Mbappé était parti il y a deux ans au Real Madrid, la question aurait été envisagée tout à fait autrement et je pense que le Real l’aurait laissé disputer les JO avec l’équipe de France ».

«Je pense qu’elle en aurait pris une s’il était allé au Real Madrid »