Real Madrid : Benzema déjà éclipsé par la nouvelle star ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour s'engager en faveur d'Al Ittihad. Depuis le départ de son capitaine et numéro 9, le club merengue est encore plus décisif. Ayant recruté à la fois Jude Bellingham et Joselu pour oublier le départ de Karim Benzema, le Real Madrid inscrit plus de buts en moyenne cette saison.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger son contrat d'une saison. Toutefois, le club merengue a finalement décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Benzema a quitté le Real Madrid l'été dernier

Pour combler le vide laissé par Karim Benzema, le Real Madrid a bouclé les signatures de Jude Bellingham et de Joselu. Un choix judicieux, puisque le club merengue affiche des statistiques impressionnantes cette saison.

Le Real Madrid fait mieux sans Benzema