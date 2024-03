Cette star fait craquer le Real Madrid !

Thomas Bourseau

En attendant Kylian Mbappé, le Real Madrid peut compter sur Jude Bellingham et Vinicius Jr pour empiler les buts. La preuve par l’exemple, le Brésilien a inscrit un doublé samedi soir face à Osasuna (4-2), mais a encore dérapé au niveau du comportement en protestant une décision de l’arbitre qui lui a valu un carton jaune synonyme de suspension pour le prochain match. Carlo Ancelotti aurait craqué sur le moment.

Samedi soir sur la pelouse d’Osasuna, Vinicius Jr a poursuivi sa belle série en inscrivant un doublé. Ce qui signifie que lors des quatre dernières sorties du Real Madrid, l’attaquant brésilien a toujours été au moins une fois décisif pour 6 buts en tout. Ce n’est pas la facette sportive de Vinicius Jr qui agacerait Carlo Ancelotti, bien au contraire, ce serait son comportement impulsif qui le pénalise d’ailleurs auprès des arbitres dont il sera question.

«Vini, ne te fous pas de moi… Pas pour avoir protesté auprès de l’arbitre»

En effet, ce dimanche, Foot Mercato reprend les informations de la presse espagnole, Carlo Ancelotti n’a pas apprécié le nouveau carton jaune dont Vinicius Jr a écopé, et qui a débouché sur sa suspension pour conduite anti-sportive. L’attaquant du Real Madrid a été pénalisé en raison d’une protestation à une décision de l’arbitre du jour Juan Martinez Munuera. Ce qui n’aurait pas manqué d’enrager Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid aurait même tenu ce discours. « Hé, Vini, ne te fous pas de moi… Pas pour avoir protesté auprès de l’arbitre, nous en avons déjà parlé ».

Vinicius Jr : «Dans tous les matchs de cet arbitre, il me donne un carton !»

De son côté, Vinicius Jr a profité de son exposition sur le terrain avec les caméras pour faire passer le message suivant. « Dans tous les matchs de cet arbitre, il me donne un carton ! Dans tous ses matchs ! ».

Ancelotti : «La pression en lien avec l’ambiance, l’atmosphère, il doit la contrôler un peu plus, oui»