Mercato - Real Madrid : 100M€ ou rien pour ce transfert ?

Le Real Madrid va frapper un grand coup sur le mercato l'été prochain. Sauf revirement de situation, le club espagnol va mettre la main sur Kylian Mbappé. L'actuel attaquant du PSG apportera un peu plus de concurrence à l'attaque madrilène, qui n'en manque déjà pas. Face à cet embouteillage à venir, certains joueurs pourraient aller voir ailleurs. C'est notamment le cas de Rodrygo, mais la Casa Blanca pourrait demander 100M€ pour son Brésilien.

Selon le parcours de chacun, le Real Madrid et le PSG pourraient s'affronter en finale de Ligue des champions. Une affiche qui ferait beaucoup parler, par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé. Le Français a annoncé son départ de Paris à l'issue de la saison, et d'après le10sport.com, le club espagnol a fait une offre au Français, qui aurait de grandes chances d'être acceptée par ce dernier.

Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid

Avec une possible arrivée de Kylian Mbappé, le secteur offensif du Real Madrid sera très riche. D'autant plus que dans le même temps, Endrick doit aussi arriver l'été prochain, en provenance de Palmeiras. Les places seront donc chères en attaque chez les Madrilènes, et certains joueurs pourraient alors se laisser tenter par un départ, pour continuer à avoir un temps de jeu conséquent. D'après les informations de Sport , si Rodrygo décide de quitter le Real Madrid, il n'aura pas de mal à retrouver une équipe. Le Brésilien serait notamment suivi par Arsenal, Manchester United, Liverpool, et Manchester City.

PSG : Le Real Madrid interpelle Mbappé avant son transfert https://t.co/Qaezodlt1Z pic.twitter.com/uEXQ9FfIwi — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Rodrygo c'est 100M€

Pour le moment, Rodrygo serait déterminé à rester au Real Madrid. Le club espagnol ne voudrait pas se débarrasser du Brésilien non plus, mais tout pourrait évoluer. Si un transfert prend forme, Florentino Pérez demandera alors une fortune pour son attaquant. La somme de 100M€ est évoquée. Une sacrée plus value pour les dirigeants madrilène, car Rodrygo avait été recruté pour 45M€ en 2019.