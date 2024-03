Le PSG s’attaque à un crack brésilien ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer dans le secteur offensif afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes, tout en essayant de préparer l'avenir. Dans cette optique, le club de la capitale prospecterait notamment au Portugal et s'intéresserai à Marcos Leonardo, le jeune attaquant brésilien qui brille à Benfica.

L'été prochain, l'objectif prioritaire du PSG sera de se renforcer dans le secteur offensif dans l'optique de compenser le départ de Kylian Mbappé qui va s'engager avec le Real Madrid. Plusieurs pistes sont déjà étudiées à l'image de celles menant à Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples) ou encore Marcus Rashford (Manchester United). Cependant, en marge de ces dossiers, Luis Campos prépare également l'avenir et se place sur certains dossiers pour le futur.

Le PSG se positionne pour Marcos Leonardo ?

C'est le cas avec Marcos Leonardo. Selon les informations du compte X PSGInside-Actus , le PSG s'intéresse au jeune attaquant brésilien qui vient de débarquer en Europe. Recruté pour 18M€ cet hiver en provenance de Santos, l'attaquant de 20 ans fait déjà parler de lui à Benfica où il a inscrit 5 buts en Championnat en seulement 9 apparitions et surtout seulement 2 titularisations. Marcos Leonardo se fait donc déjà remarquer sur le marché et en plus du PSG, plusieurs clubs européens se sont positionnés.

Une piste pour le futur

Cependant, il paraît évidemment que Benfica ne vendra pas Marcos Leonardo cet été, seulement six mois après sa signature. Il s'agit par conséquent d'une piste pour le futur et quand le moment sera venu, le PSG n'hésitera probablement pas à faire un offre pour recruter le jeune attaquant brésilien. Il faut dire que Luis Campos semble bien décidé à miser sur des grands talents pour l'avenir à l'image des transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo cet hiver. Deux autres cracks brésiliens.