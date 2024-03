Mercato : Il claque la porte et menace déjà l’OM !

Thomas Bourseau

Igor Tudor n’est plus l’entraîneur de l’OM depuis l’été dernier lorsqu’il décidait de passer à autre chose après seulement une saison sur le banc de touche du club phocéen. Pour autant, le nouveau technicien de la Lazio n’aurait pas effacé sa période marseillaise de sa mémoire puisqu’il songerait à boucler les transferts de Valentin Rongier et de Chancel Mbemba…

En fin de saison dernière, Igor Tudor disait stop. En raison de l’atmosphère à Marseille autour de l’OM, le technicien croate pliait bagage en juin 2023 et comme Pablo Longoria le révélait lors d’une interview à La Provence en septembre dernier, il avait demandé au président de l’Olympique de Marseille de lui aussi quitter ses fonctions, sans succès.

Tudor débarque à la Lazio quelques mois après son départ de l’OM...

Depuis, Igor Tudor a récemment retrouvé le football italien. Après être passé sur les bancs de l’Udinese et de l’Hellas Vérone notamment, c’est la suite de Maurizio Sarri à la Lazio qu’il assure à présent. Et pour le prochain mercato du club romain, Tudor n’aurait pas oublié l’OM et deux joueurs en particulier.

...et militerait auprès du club italien pour les transferts de Mbemba et de Rongier !