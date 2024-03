OM : Longoria vire Gattuso, Riolo dégoupille

Amadou Diawara

Il y a près d'un mois, Pablo Longoria a remercié Gennaro Gattuso pour le remplacer par Jean-Louis Gasset. Interrogé sur le départ de l'Italien, le président de l'OM a avoué qu'il avait fait ce choix à contrecœur. Interrogé sur la sortie de Pablo Longoria, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule.

Avant d'achever son cinquième mois à l'OM, Gennaro Gattuso a été contraint de prendre la porte. En effet, Pablo Longoria a dû se séparer de l'entraineur italien pour relancer le club phocéen. Et cela a fonctionné, puisque Jean-Louis Gasset fait forte impression depuis son arrivée à l'OM. Malgré tout, Pablo Longoria reconnait que le départ de Gennaro Gattuso a été un déchirement pour lui.

Coup dur pour Lionel Messi https://t.co/ga10yv8EHg pic.twitter.com/JhGiF7wavN — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«Gattuso n’est pas au RSA»

« Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel », a avoué Pablo Longoria, le président de l'OM.

«Il part avec une indemnité, ses millions»