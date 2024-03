OM : Marcelino, Gattuso… Le terrible aveu de Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM traverse une saison plus qu’agitée, quatre entraîneurs différents se sont assis sur le banc marseillais dont Marcelino et Gennaro Gattuso. Pablo Longoria est d’ailleurs revenu sur le départ de ces deux coachs, reconnaissant que c’était une situation très difficile, l’une des décisions les plus dures à prendre de sa carrière.

La saison de l’OM est très agitée comme en témoignent les nombreux changements d’entraîneurs. Avant Jean-Louis Gasset, Marcelino avait démissionné en septembre, et avait été remplacé par Gennaro Gattuso. Pablo Longoria reconnaît que cela n’a pas été facile.



«Émotionnellement, c’était très compliqué»

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler », reconnaît le président de l’OM dans une interview accordée à Relevo avant de revenir sur l’éviction de Gennaro Gattuso.

«Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel»