OM : Un grand nom revient à Marseille, il craque

Arnaud De Kanel

Barré par Pau Lopez, Steve Mandanda souhaitait avoir du temps de jeu pour disputer la Coupe du monde au Qatar et c'est pour cela qu'il décidait de quitter l'OM pour rejoindre le Stade Rennais à l'été 2022. Ce dimanche, il croisera à nouveau la route de son ancien club, l'occasion pour lui de revenir sur son retour très émouvant au Vélodrome la saison passée.

Souvent pas reconnu à sa juste valeur, Steve Mandanda aura tout de même marqué l'histoire dans club aussi emblématique que l'OM. Le portier tricolore reste à ce jour le joueur le plus capé du club phocéen qu'il a pourtant quitté en 2022.

OM : Gattuso bloque un transfert ! https://t.co/lhQgBVkCyp pic.twitter.com/SabMrLj96v — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Je ne m’attendais pas à être aussi ému en arrivant au Vélodrome»

Mais Steve Mandanda ne s'en est pas vraiment éloigné puisqu'en signant au Stade Rennais, il s'est assuré de revenir à Marseille au moins une fois dans la saison. La première fois c'était le 18 septembre 2022 et il avait été submergé par l'émotion. Avant d'affronter l'OM ce dimanche soir, il est revenu sur ce moment chez nos confrères de Téléfoot .

«Ça a été très difficile»