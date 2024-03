OM : Une légende bientôt de retour ?

Arnaud De Kanel

Joueur le plus capé de l'histoire de l'OM, Steve Mandanda est incontestablement une légende du club phocéen qu'il a quitté en 2022 pour rallier le Stade Rennais. Pour autant, son aventure n'est pas encore terminée et il pourrait en effet revenir du côté de la Méditerranée une fois qu'il aura pris sa retraite.

C'est le grand jour pour Steve Mandanda ! Ce dimanche, le portier du Stade Rennais retrouve l'OM, club qu'il aura marqué grâce à son incroyable longévité. L'histoire aurait pu être encore plus belle s'il s'était retiré à Marseille mais le destin en a décidé autrement. Malgré tout, il pourrait faire son retour à l'OM dans quelques années.

Un poste attend Mandanda

D'après les informations de La Provence , un poste au sein de la direction de l'OM attendrait Steve Mandanda une fois qu'il aura pris sa retraite, sous plusieurs conditions. « Il est encore performant, c’est pour ça qu’il a décidé de prolonger d’un an. Tant qu’il aura l’envie de jouer, le plaisir de s’entraîner chaque matin, et qu’il sera au niveau… Le jour où il n’aura plus ça, il arrêtera. Il se laisse le choix, ce n’est pas une obligation, précise son conseiller. Cela dépendra aussi de qui sera en poste à Marseille », précise tout de même son représentant. A l'OM, Mandanda reste bien vu, notamment par Jean-Louis Gasset qu'il a côtoyé en équipe de France lorsque ce dernier était adjoint de Laurent Blanc.

«Une personne magique»