Vente OM : Un milliardaire boucle un incroyable projet, la mèche est vendue ?

Patron du groupe CMA-CGM, sponsor principal de l'OM depuis le début de la saison, Rodolphe Saadé construit son empire médiatique. Le Franco-Libanais a conclu un accord avec Altice pour le rachat de BFM et de RMC. Une opération qui l'éloigne de l'OM ? La réponse est non selon le journaliste Thibaud Vézirian.

Patron du groupe CMA-CGM, Rodolphe Saadé a fait une entrée fracassante dans le monde des médias. Après avoir racheté La Provence il y a quelques années, l'homme d'affaires franco-libanais a conclu un accord avec Patrick Drahi pour le rachat de BFM et de RMC.

Saadé de plus en plus présent dans les médias

L'opération devrait être finalisée dans les prochains jours. On pourrait penser que ce rachat éloigne un peu plus Rodolphe Saadé de l'OM. Mais comme le laisse entendre Thibaud Vézirian, cette nouvelle ne remet pas en cause la vente prochaine de l'OM.

« On verra bien qui aura l’exclusivité »