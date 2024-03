OM : Gasset interpelle un joueur en plein calvaire

Jean de Teyssière

Depuis que Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'OM en février dernier, le redressement est visible. Sur les six premiers matchs, l'OM en a remporté cinq de suite avant de perdre face à Villarreal ce jeudi, en Ligue Europa (1-3). Mais ce qui inquiète, c'est le niveau de jeu de l'international marocain, Azzedine Ounahi, qui a été auteur d'un match très compliqué en Espagne.

Que se passe-t-il pour Azzedine Ounahi ? Quasiment inconnu du grand public lorsqu'il évoluait à Angers la saison dernière, le milieu de terrain marocain s'est révélé aux yeux de tous lors de la Coupe du monde au Qatar. Il a quitté Angers pour rejoindre l'OM, mais hormis quelques fulgurances de temps en temps, impossible de retrouver le joueur qu'il était lors du précédent mondial.

«Ounahi ? C'est une pipe !»

Après la défaite de l'OM sur la pelouse de Villarreal (1-3), mais tout de même qualificative pour les quarts de finale de la Ligue Europa, Daniel Riolo avait dézingué Azzedine Ounahi sur les ondes de RMC , auteur d'un match médiocre : « Il y a des mecs dans cette équipe qui ne sont pas de bons remplaçants. Tu as un mec comme Ounahi, désormais ce n’est plus possible. Ce n’est plus acceptable, tu ne peux plus rien lui excuser. On l'a excusé longtemps parce qu'il a eu des problèmes parce que ceci cela... Il est arrivé en janvier de l'année dernière, il a un boulard pas possible... Quand il est arrivé à l'OM, limite c'était pas assez grand pour lui parce qu’il avait fait une Coupe du monde stratosphérique selon lui... Donc limite, l'OM c'était une étape avant d'aller je ne sais pas où. Le match qu’il fait ce soir, c'est horrible ! C'est une pipe, c'est même exaspérant de le voir. »

