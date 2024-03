Vente OM : McCourt va saisir la justice ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Romain Molina traite de nombreux sujets sérieux sur sa chaine Youtube. L'un de ses dossiers concerne la vente de l'OM. Il y a un temps, le journaliste indépendant évoquait régulièrement les envies de départ de Frank McCourt, mais aussi ses exigences farfelues. Des révélations, qui ont failli lui coûter très cher.

Romain Molina est un nom qui compte sur les réseaux sociaux. A travers ses vidéos Youtube, le journaliste dénonce, informe. Ses sujets sont vastes et vont de cas de pédophilie en Afrique à des dossiers plus légers comme la vente de l'OM. A de nombreuses reprises, celui qui se présente comme un journaliste indépendant a évoqué les rumeurs autour de l'avenir de Frank McCourt. Contrairement à son confrère Thibaud Vézirian, qui ne prend aucune pincette, Molina se montre plus nuancé.

L’OM frôle la catastrophe, c’est le soulagement dans le vestiaire https://t.co/Wm7GRfKMwO pic.twitter.com/gvcO4F6ri0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre »

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. (…) McCourt cherche toujours à vendre ? Oui, à trois milliards pour cent ! Il veut vendre, mais demande beaucoup trop d’argent. (…) J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufes. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas » avait-il confié il y a quelques années.

McCourt a pensé à porter plainte