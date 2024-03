Vente OM - Arabie Saoudite : Une date est enfin annoncée ?

La rédaction

Thibaud Vézirian n'en démord pas. Très actif sur le dossier lié à la vente de l'OM, le journaliste en a remis une couche lors d'un live organisé ce vendredi. Selon lui, les repreneurs sont en route vers Marseille. Le deal pourrait même être officialisé avant la fin de la saison selon ses informations.

L'OM a démenti à de nombreuses reprises les rumeurs sur un changement de propriétaire. Mais il en faudra plus pour convaincre Thibaud Vézirian, qui ne cesse d'annoncer le départ de Frank McCourt et l'arrivée d'investisseurs saoudiens.

« Les voyants sont au vert »

« L’OM joue tous les trois jours. Médiatiquement, ce n’est pas la période la plus intéressante actuellement pour faire une annonce de ce niveau de cataclysme. Mais aujourd’hui, d’après les acheteurs, les voyants sont au vert donc on pourrait être surpris à peu près tous les jours d’ici fin juin » a-t-il déclaré.

« On verra si c’est possible de leur côté d’ici fin juin »