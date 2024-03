Le verdict est tombé pour l’OM, Longoria sort du silence

Hugo Chirossel

Après s'être qualifié aux dépens de Villarreal, l’OM sait quel adversaire il affrontera en quarts de finale de la Ligue Europa. Les Olympiens seront opposés au Benfica Lisbonne et après Basile Boli, Pablo Longoria s’est lui aussi exprimé sur ce tirage. Le président marseillais y voit une belle opportunité pour son club de progresser.

Battu sur la pelouse de Villarreal jeudi soir (3-1), l’OM a tout de même obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, grâce à sa large victoire au match aller (4-0). Si Marseille pouvait se retrouver face à Liverpool, l’AC Milan ou le Bayer Leverkusen, c’est finalement le Benfica Lisbonne qui sera son adversaire au prochain tour.

Longoria s’exprime sur le tirage de Ligue Europa

« Ça va être comme Milan ou une autre équipe. Il y a des grands noms donc il faut respecter ce tirage. On va jouer le Benfica avec détermination. Il n'y a pas de favori. Vous avez vu que dans cette compétition il y a des équipes qui prétendent à gagner la Ligue des champions », a réagi Basile Boli, ambassadeur de l’OM, au micro de RMC Sport . Pablo Longoria a lui aussi pris la parole après avoir hérité du Benfica Lisbonne, dans un communiqué publié par le club marseillais.

« Une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche »