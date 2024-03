L’OM annonce le couleur pour son grand choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM est désormais fixé sur son sort avec le tirage au sort qui s'est déroulé ce vendredi midi, et affrontera donc le Benfica Lisbonne en quart de finale de l'Europa League. Un choc sur le papier, mais Basile Boli annonce la couleur aux futurs adversaires portugais et estime que l'OM a toutes ses chances malgré la belle réputation du club lisboète sur la scène européenne.

Après avoir éliminé Villarreal au tour précédent, l'OM affrontera donc Benfica en quart de finale de l'Europa League. Un tirage qui peut sembler plutôt clément sur le papier pour la formation de Jean-Louis Gasset qui évite donc les cadors comme Liverpool, le Milan AC ou encore l'AS Rome, mais l'OM se méfie malgré tout du club portugais comme l'a indiqué son ambassadeur, Basile Boli, au micro de RMC Sport .

« On va jouer avec détermination »

« Ça va être comme Milan ou une autre équipe. Il y a des grands noms donc il faut respecter ce tirage. On va jouer le Benfica avec détermination. Il n'y a pas de favori. Vous avez vu que dans cette compétition il y a des équipes qui prétendent à gagner la Ligue des champions », indique l'ancien défenseur emblématique de l'OM.

« Faire plaisir à nos supporters »