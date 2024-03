L’OM tient son sauveur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au terme d’une soirée d’angoisse, l’OM a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa malgré sa défaite sur la pelouse de Villarreal (1-3). Le but de Jonathan Clauss dans les dernières secondes de la partie actant la qualification des Phocéens. Celle-ci est également permise par l’excellente prestation de Pau Lopez, saluée par le vestiaire.

La remontada n’était pas loin ! Confiante après son large succès à l’aller (4-0), l’équipe de Jean-Louis Gasset n’est pas passée loin de la catastrophe jeudi sur la pelouse de Villarreal (3-1). Le but salvateur de Jonathan Clauss dans les dernières secondes a permis à l’OM de respirer et d’éviter la remontada du club espagnol dirigé par Marcelino. Un autre joueur a largement contribué à sauver les Marseillais.

« On a besoin de lui »

Malgré les trois buts encaissés, Pau Lopez a repoussé un bon nombre de ballons permettant à l’OM de respirer et de ne jamais voir la qualification lui échapper. Les joueurs de Jean-Louis Gasset n’ont pas manqué de souligner la prestation de l’Espagnol au terme de la rencontre. « On lui a aussi dit merci , a reconnu Leonardo Balerdi en zone mixte. C'est ça, on a besoin de lui. Je pense qu'il a fait de gros matchs depuis longtemps, mais aujourd'hui je pense qu'il nous a beaucoup aidés. »

« On est contents pour lui et pour nous ce soir »