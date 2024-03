OM : Gasset «insulté», son remplaçant monte au créneau

Hugo Chirossel

Jean-Louis Gasset a vécu des derniers mois pour le moins agités. Un mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en plein milieu de la CAN, le technicien français âgé de 70 ans a pris la succession de Gennaro Gattuso à l’OM. Son remplaçant sur le banc des Éléphants, Emerse Faé, a pris sa défense face aux critiques sur son âge et a défendu ses qualités d’entraîneur.

Nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire en mai 2022, Jean-Louis Gasset a quitté son poste un peu moins de deux ans plus tard, le 24 janvier dernier. Après les débuts chaotiques des Éléphants lors de la CAN 2024, le technicien français âgé de 70 ans a préféré quitter son poste, ce qui s’est avéré payant. Emerse Faé a pris sa suite et a mené la Côte d’Ivoire jusqu’à la victoire finale à domicile.

5 sur 5 pour Gasset à l’OM

Jean-Louis Gasset quant à lui a rapidement rebondi. Un mois plus tard, il a été contacté par l’OM pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Sous ses ordres, les Olympiens ont enchaîné cinq victoires consécutives en autant de rencontres, avant le match face à Villarreal ce jeudi soir, avec une efficacité offensive retrouvée. Son arrivée à Marseille n’avait en revanche pas fait l’unanimité auprès de tous les observateurs qui s'interrogeaient notamment sur son âge.

« Ce sont des personnes qui n’ont pas d’arguments, qui veulent parler et se faire remarquer »