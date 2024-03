OM : Gasset se lâche après sa première désillusion

Hugo Chirossel

Large vainqueur à l’aller (4-0), l’OM s’est fait peur ce jeudi soir, en huitièmes de finale retour de Ligue Europa face à Villarreal (3-1). Les Olympiens ont été malmenés au cours de cette rencontre et ont essuyé leur première défaite depuis la nomination de Jean-Louis Gasset. Ce dernier préfère retenir la qualification que la prestation décevante de son équipe.

C’est avec une avance confortable que l’OM se déplaçait sur la pelouse de Villarreal ce jeudi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Vainqueurs 4-0 à l’aller, il aurait fallu un naufrage pour que les Olympiens laissent échapper leur ticket pour les quarts de finale, ce qui a bien failli se produire.

L’OM a frôlé la catastrophe

Après l’ouverture du score d’Etienne Capoue, l’OM était mené 1-0 à la pause. Peu après le retour des vestiaires, Alexander Sørloth donnait deux buts d’avance à Villarreal, avant que Yerson Mosquera n’inscrive le but du 3-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Il ne suffisait donc plus que d’un but pour voir le Sous-marin jaune revenir à hauteur de l’OM au score cumulé. Les Olympiens ont finalement assuré leur qualification à la suite d’un exploit individuel de Pierre-Emerick Aubameyang, qui servait parfaitement Jonathan Clauss afin de réduire l’écart au score.

« On n'a pas été au niveau de Villarreal, mais c'est Marseille qui est en quart »