Une star a choisi l’OM, c’est validé par le vestiaire

Après un début de saison compliqué, Pierre-Emerick Aubameyang a su se montrer indispensable à l’OM, enchaînant les buts sous le maillot de phocéen. Important sur le terrain, l’ancienne star d’Arsenal et du Barça l’est aussi dans le vestiaire de Jean-Louis Gasset, fort de son expérience au très haut niveau.

Avec Jean-Louis Gasset sur le banc, l’Olympique de Marseille est parvenu à sortir la tête de l’eau, restant sur cinq succès de suite, une réussite incarnée en grande partie par Pierre-Emerick Aubameyang, qui totalise 23 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres sous le maillot de l’OM. « C'est LE joueur , s’enflammait l’entraîneur de l’OM. Dans toute équipe, vous avez LE joueur. Vous le mettez là où il aime et après vous construisez l'équipe. Il marque les buts, revient travailler s'il le faut, c'est la générosité même ». Au sein du vestiaire marseillais, le Gabonais est également validé.

« Il n’est pas du tout prétentieux »

« Contrairement au côté bling-bling qu’il peut laisser paraître, il n’est pas du tout prétentieux, bien au contraire. Il est très souriant, facile à vivre et transmet de la joie à ses partenaires tout en se montrant professionnel au quotidien », explique-t-on en interne, dans des propos relayés par Le Parisien.

« J’ai insisté sur son statut, sa carrière, ses qualités et sa capacité à être un exemple au sein du vestiaire »