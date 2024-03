Griezmann dézingue une ancienne star de l’OM !

Alexis Brunet

Hier soir, l'Atlético de Madrid s'est qualifié en quart de finale de Ligue des champions, en éliminant l'Inter Milan, aux tirs au but. Une séance sous haute tension, où Antoine Griezmann s'est distingué d'une mauvaise façon. Alors qu'il était sur le banc, le Français s'est moqué dans des termes peu glorieux d'Alexis Sanchez, ancien joueur de l'OM, après son échec face à Jan Oblak.

Les huitièmes de finale ont rendu leur verdict ce mercredi soir. Le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid ont rejoint le PSG et le Real Madrid entre autres. Si cela s'est relativement bien passé pour les Allemands qui se sont imposés 2-0 face au PSV Eindhoven, les Espagnols ont eux eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour éliminer l'Inter Milan.

L'Atlético de Madrid a renversé l'Inter Milan

Victorieux lors du match aller (1-0), l'Inter Milan a mené au score sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, dans ce huitième de finale retour, grâce à un but de Di Marco en première période. Mais par la suite, les Espagnols se sont rebellés, et c'est Antoine Griezmann qui a égalisé, avant que Memphis Depay n'y aille de sa réalisation, et emmène les deux formations en prolongation.

Così #Griezmann su Alexi Sanchez.. pic.twitter.com/GrAFY4GGfV — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) March 13, 2024

Griezmann a insulté Alexis Sanchez