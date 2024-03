Parti de l’OM, il annonce une remontada !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’OM sera en Espagne afin d’affronter Villarreal dans le cadre du match retour des 8èmes de finales de la Ligue Europa (18h45). Largement vainqueurs à l’aller (4-0), les Marseillais partent évidemment favoris pour une qualification en quarts. Néanmoins, l’ancien joueur de l’OM et actuel défenseur du sous-marin jaune Éric Bailly estime qu’une remontada est possible jeudi soir.

L’OM jubile ces derniers temps. Depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc (20 février dernier), le club phocéen a remporté tous ses matchs. Si Marseille remonte progressivement au classement de Ligue 1, un beau parcours en Europe est également possible. Avec une victoire retentissante (4-0) au Vélodrome face à Villarreal lors du match aller des 8èmes de finale de la Ligue Europa, l’OM est bien parti pour rallier les quarts de finale.

OM : Longoria au cœur d’un énorme projet ? https://t.co/HuZsFJqnAP pic.twitter.com/aFRsD9vKd1 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

« Il faut essayer de faire une remontada »

Jeudi soir (18h45), l’OM se rend donc à Vila-real pour y affronter le sous-marin jaune avec une belle avance à la clé. Passé par le club phocéen la saison dernière, Éric Bailly évolue désormais pour Villarreal. Dans un entretien accordé à La Provence , le défenseur central ivoirien veut y croire : « Il faut essayer de faire une remontada même si ce sera très difficile. Le plus important est de montrer ce qu’on a fait en championnat. En ayant encaissé quatre buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés de cette compétition. On a déjà fait ce genre de chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer » .

« Il faut voir comment nous pourrons retourner la situation »