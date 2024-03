Il prend un gros risque à l’OM et s’explique

Hugo Chirossel

Au cours du mois de janvier et de février, l’OM a dû composer avec plusieurs absences au sein de son effectif, que ce soit en raison de la CAN ou pour cause de blessure. Ce qui a poussé certains joueurs à jouer avec quelques pépins physiques, à l’image de Jordan Veretout, mais toujours en accord avec le staff.

Remplacé par Jean-Louis Gasset le 20 février dernier, Gennaro Gattuso n’avait pas eu la chance d’avoir un effectif au complet depuis le début de l’année 2024. Si cela n’excuse pas toutes les difficultés de l’OM sous ses ordres, le technicien italien a tout de même dû composer avec plusieurs absences au sein de son effectif. Huit joueurs sont partis disputer la CAN, tandis que d’autres étaient blessés, comme Valentin Rongier.

« Il faut se faire mal, surtout dans des périodes où c'est compliqué »

Dans ces conditions et en raison des nombreuses absences, certains joueurs de l’OM ont dû serrer les dents et jouer avec des pépins physiques. Cela a été le cas pour Geoffrey Kondogbia, mais également Jordan Veretout. « Oui, je pense que d'une part, ce sont mes valeurs. Ensuite, je pense que dans la vie, il faut se faire mal, surtout dans des périodes où c'est compliqué », a expliqué l’international français (6 sélections), dans un entretien accordé au Phocéen .

« Je n'ai pas à me plaindre de mes blessures »