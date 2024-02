OM : Il prend un risque pour revenir, c’est une réussite !

Arnaud De Kanel

Titulaire pour la première fois depuis le 27 janvier dernier, Jordan Veretout a soulagé Geoffrey Kondogbia face à Montpellier. Le retour de l'ancien joueur de l'AS Roma tombait à point nommé car il a permis à l'OM d'enchainer un deuxième succès consécutif. Auteur d'un bon match, l'international tricolore confie avoir tout fait pour revenir le plus vite possible, quitte à rechuter.

Il avait manqué à l'OM pendant plus d'un mois. Devenu indispensable, Jordan Veretout faisait son retour dans le zone dimanche soir après un peu moins d'un mois d'absence. Après une vingtaine de minutes face au Shaktior jeudi, il a pu enchainer face à Montpellier en clôture de la 23ème journée de Ligue 1. C'était pourtant risqué.

«Je reviens, je reviens»

Jordan Veretout n'est pas encore à 100%. Mais en bon joueur de devoir, il tenait absolument à revenir au plus vite pour aider un OM bien mal en point. Fort heureusement, il n'a pas rechuté et il a même été précieux à la récupération malgré quelques ratés dans les transmissions.

«J'ai tout fait pour revenir le plus rapidement possible»