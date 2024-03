Fiasco à la PSG pour l’OM ? Gasset lance un avertissement

Benjamin Labrousse

Ce jeudi (18h45), l’OM va disputer le match retour des 8èmes de finale de la Ligue Europa face à Villarreal. Largement vainqueur à l’aller (4-0), le club marseillais est averti : les Espagnols vont tenter d’effectuer une remontada historique. Pour éviter cela, Jean-Louis Gasset a un plan bien précis, et a évoqué le sujet ce mercredi en conférence de presse.

Jeudi dernier, l’OM a largement battu Villarreal en Ligue Europa (4-0), sur un score qui n’est pas sans rappeler celui de la célèbre remontada finalement concédée par le PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions lors de la saison 2016/2017. Le club parisien, alors entraîné par Unaï Emery, avait complétement manqué son match retour en s’inclinant (6-1) au Camp Nou. Un fiasco désormais célèbre au niveau de la planète football. Ce scénario catastrophe, Jean-Louis Gasset souhaite absolument l’éviter à l’OM.

« Villarreal va essayer de faire un grand match au retour »

Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’OM s’est exprimé sur la potentielle remontée de son adversaire : « Le métier d'entraîneur fait qu'il faut imaginer le scénario du match. Marseille a fait un grand match à l'aller, mais Villarreal va essayer de faire un grand match au retour. Il faut s'attendre à un début de match où ils mettent un impact physique et des longs ballons sur leur grand attaquant. Il va falloir répondre à tous ces duels en sachant qu'on va avoir de l'espace dans le dos » , a expliqué Jean-Louis Gasset dans des propos relayés par RMC .

« On va essayer de prendre le ballon et de profiter des espaces qu'ils vont laisser »