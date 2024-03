L’OM boucle un transfert à 11M€, il se lâche sur son arrivée à Marseille

Hugo Chirossel

Lors de l’été 2022, Jordan Veretout a fait le choix de quitter l’AS Rome pour revenir en France, où il s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec l’OM. Un an et demi plus tard, le milieu de terrain âgé de 31 ans est revenu sur son arrivée à Marseille et son intégration au sein du vestiaire.

Après des expériences à Aston Villa, la Fiorentina et l’AS Rome, Jordan Veretout est revenu en Ligue 1 il y a maintenant un an et demi. Formé au FC Nantes et passé par l’ASSE lors de la saison 2016-2017, l’international français (6 sélections) a été recruté par l’OM, qui a dépensé environ 11M€ pour s’attacher ses services. Âgé de 31 ans et du fait de son expérience, le milieu de terrain s’est rapidement adapté à Marseille.

« Je suis arrivé dans un vestiaire où l'accueil a été excellent »

« Mon adaptation ? Je suis resté moi-même », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé au Phocéen . « Je pense qu'au début de ma carrière, j'avais du mal à m'ouvrir. J'étais un peu timide dans mon coin. Avec l'expérience et les erreurs commises dans le passé, on essaie de corriger tout cela. Je suis arrivé dans un vestiaire où l'accueil a été excellent. L'intégration a été facile et depuis, je suis resté fidèle à moi-même. J'essaie d'être à l'écoute de tout le monde et de partager aussi mon expérience de carrière . »

« J'aurai l'option obligatoire pour une quatrième saison à l'OM »