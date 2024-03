Mercato : Une star scelle son avenir à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié pour l'instant à l'OM jusqu'en 2025, Jordan Veretout n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. En marge de la rencontre face au FC Nantes, le milieu de terrain a confirmé qu'il n'envisageait pas de quitter le club phocéen en fin de saison. Le joueur se concentre, exclusivement, sur la saison et notamment sur le prochain match, face à son ancienne équipe.

Arrivé à l'OM en 2022, Jordan Veretout s'est vite installé comme un cadre de l'effectif. Malgré les nombreux changements sur le banc, l'international français a conservé ce statut. C'est donc un homme épanoui qui s'est présenté en conférence de presse ce samedi.

Vente OM - Arabie Saoudite : Le boss se fait rembarrer https://t.co/RiCpbNiWjX pic.twitter.com/100gVTM78p — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« Je me sens bien à Marseille »

« Je me sens bien à Marseille, ma famille aussi. A l'entraînement, il y le sourire. C'est plus facile de récupérer après un enchaînement de victoires. On fait également le plein de confiance. Il faut rester sur cette dynamique-là » a déclaré Jordan Veretout, qui n'a pas l'intention de mettre fin à son aventure marseillaise.

Veretout veut enchaîner