Mercato : Il rêve de l’OM et balance sur sa signature

Thibault Morlain

Après l’ASSE, Denis Bouanga avait décidé de s’exiler du côté des Etats-Unis. Parti au Los Angeles FC, le Gabonais a impressionné en MLS. Mais voilà qu’un retour en Europe était possiblement annoncé. Rêvant de l’OM, Bounga était annoncé dans le viseur du club phocéen. Le fait est qu’il vient de prolonger avec la franchise californienne pour son plus grand bonheur.

Parti en MLS, Denis Bouanga voyait d’un bon oeil un retour en Europe et notamment du côté de l’OM. Récemment, le Gabonais avait fait part de son rêve de jouer pour le club phocéen, là où évolue son ami, Pierre-Emerick Aubameyang. « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête », avait lâché Bouanga. Le fait est qu’il ne retraversera pas tout de suite l’Atlantique. En effet, le Los Angeles FC vient d’annoncer la prolongation de l’ancien joueur de l’ASSE. Denis Bouanga est ainsi aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027 avec une option pour prolonger jusqu’en 2028.

« Je suis très heureux, très content »

Malgré son intérêt pour l’OM, Denis Bouanga va donc poursuivre avec le Los Angeles FC. Suite à la signature de son nouveau contrat, le Gabonais a d’ailleurs confié, rapporté par les médias de son club : « Je suis très content d’avoir prolongé à Los Angeles. Je me sens très bien ici. J’ai hâte de commencer chaque saison avec Los Angeles et d’égaler de nouveaux records. Je suis très heureux. (…) Ma première réaction est que je suis très heureux, très content d’avoir signé un nouveau contrat. Ça fait que j’ai encore la possibilité de jouer quelques années de plus dans un pays où je me sens très bien. Ce sont quelques années en plus où mes enfants et ma famille me regarderont. (…) Je veux faire mieux chaque année et si je peux aider l’équipe à gagner des titres, je le ferai. Si je peux aider à marquer et faire des passes décisives, je le ferai aussi. Faire mieux chaque année et pourquoi pas être une légende ici ».

La joie du Los Angeles FC