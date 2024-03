Vente OM - Arabie Saoudite : Le boss se fait rembarrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de l'affrontement entre l'OM et Villarreal en Ligue Europa ce jeudi soir (4-0), Pablo Longoria a accordé un long entretien à la presse espagnole. L'occasion pour lui de démentir, à nouveau, les rumeurs sur une vente du club. Une sortie qui a provoqué la colère de Thibaud Vézirian, qui a mené une longue enquête sur ce dossier en particulier.

Pablo Longoria commence à se faire un nom en Espagne. Le président de l'OM est parvenu à remettre de l'ordre en interne, même si certains de ses choix sportifs se sont révélés être un échec. Alors avant la rencontre entre le club marseillais et Villarreal ce jeudi, la presse espagnole est allée à sa rencontre. L'occasion pour Longoria de se prononcer sur la possible vente du club à des investisseurs saoudiens. « Nous travaillons dans un environnement passionné où les rumeurs ne devraient pas affecter notre stabilité (...) Les rumeurs tentant de déstabiliser le club ne sont qu’un bruit de fond sans impact réel sur notre gestion » a confié le dirigeant espagnol.

Vézirian réclame de la transparence

Mais lors d'un live Twitch , Thibaud Vézirian a contesté la véracité de ces propos. « Tout ce qui n’est pas public n’existe pas, selon Longoria. Mais ignorer les rumeurs ne fait qu’accroître la soif de transparence et d’honnêteté chez les supporters. Jusqu’au dernier jour, il démentira, parce qu’il est contraint par son rôle » a déclaré le journaliste, avant de s'emporter.

« Il a eu du toupet »