«Tête de c**» : Marcelino insulté en direct pour son retour à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marcelino a vécu un enfer jeudi soir pour son retour au Vélodrome, s’inclinant lourdement avec Villarreal contre l’Olympique de Marseille (4-0) désormais dirigé par Jean-Louis Gasset. Comme attendu, les supporters phocéens ont réservé un accueil houleux à leur ancien entraîneur, également dans le collimateur de Rolland Courbis, qui n’a pas mâché ses mots.

Soirée cauchemardesque pour Marcelino. De retour au Vélodrome avec Villarreal après son bref passage à la tête de l’OM en début de saison, le technicien espagnol a sombré avec le sous-marin jaune en s’inclinant lourdement contre l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset (4-0). Une humiliation presque synonyme d’élimination pour Villarreal, condamné à un exploit pour la qualification en quarts de la Ligue Europa. Les supporters de l’OM n’ont pas manqué de réserver un accueil houleux à leur ancien entraîneur, parti en septembre dernier quelques semaines seulement après sa nomination. Et ils n’ont pas été les seuls à le chahuter verbalement.

« La tête de c** qu’il a »

Présent au micro de RMC pour commenter la rencontre entre l’OM et Villarreal, Rolland Courbis n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le retour de l’entraîneur espagnol à Marseille. « Qu’est-ce que c’est cette soirée de Marcelino ? Ce n’est même pas un cauchemar, c’est abominable, c’est un scandale ! Regarde-le, la tête de c** qu’il a », a lâché le consultant, filmé en studio.

Rolland Courbis qui parle du retour de Marcelino au Stade Vélodrome. Je pleure bordel 😭😭😭pic.twitter.com/X43C8Wqp3f — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 8, 2024

« Le résultat est bien pire que les sifflets qui m’ont été adressés »