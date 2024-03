Vente OM : Longoria balance sur une arrivée de l’Arabie saoudite

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs d'une vente de l'OM sont sorties dans les médias. L'Arabie saoudite serait un candidat à un possible rachat du club phocéen. Mais pour l'instant rien n'a bougé, et Pablo Longoria a décidé de mettre fin aux rumeurs, en affirmant que ce n'était pas vrai.

En octobre 2016, Frank McCourt devenait propriétaire de l'OM. L'homme d'affaires américain rachetait alors le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus pour la somme de 50M€, bien qu'aucun chiffre n'ait été rendu officiel.

L'Arabie saoudite pourrait racheter l'OM

Mais il se pourrait bien que Frank McCourt laisse sa place, et vende l'OM aux plus offrants. Depuis plusieurs mois, des rumeurs font état d'un intérêt de l'Arabie saoudite pour le club phocéen. Cela n'a pas abouti pour le moment, mais l'homme d'affaires pourrait quitter Marseille, s'il continue à perdre de l'argent.

Longoria dément les rumeurs de vente de l'OM