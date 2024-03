Menaces de mort à l’OM, Longoria sort du silence

Alexis Brunet

L'été dernier, Marcelino posait ses valises à Marseille. Ce dernier arrivait alors en successeur de Pablo Longoria, mais sa mission a rapidement été écourtée. Le coach espagnol avait pris la décision de quitter l'OM, seulement quelques mois après son arrivée, suite aux comportements de certains supporters. Des menaces de mort ont notamment été évoquées, mais cela serait faux selon Pablo Longoria.

L'OM reste sur trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Le club phocéen à l'occasion de poursuivre sur sa lancée ce jeudi soir, avec la réception de Villarreal, en Ligue Europa.

Longoria se prononce sur le retour de Marcelino

La rencontre face à Villarreal sera l'occasion pour les supporters marseillais de revoir leur ancien coach, Marcelino. L'histoire ne s'était pas bien terminée entre les deux parties. Interrogé par AS , Pablo Longoria a affirmé que l'accueil du Vélodrome envers l'Espagnol risque d'être désagréable. « Je pense que ça va être un accueil qui est beaucoup basé sur des déclarations qui ont été sorties de leur contexte, des déclarations futures après son départ, qui ne me semblent pas avoir été contextualisées. Je pense que l'accueil ne sera pas très agréable, car ses paroles n'ont pas été replacées dans leur contexte et je pense que certaines des déclarations qu'il a faites ont été sorties de leur contexte. »

«Il y a eu des menaces»