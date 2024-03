OM : Une catastrophe a été évitée !

Alexis Brunet

En septembre dernier, l'OM annonçait le départ de Marcelino. L'Espagnol n'avait pas réussi à se faire adopter par le public marseillais, et quittait donc le club phocéen avec un goût d'inachevé. Dans la même période, Pablo Longoria a lui aussi hésité à quitter son poste, lassé par les crises à répétition à Marseille. Finalement le président marseillais a décidé de continuer l'aventure, mais il s'en est fallu de peu.

Pablo Longoria a accordé une interview à AS . Dans cette dernière, le président de l'OM aborde plusieurs thèmes, et notamment le départ de Marcelino. Un départ rendu inéluctable à cause des menaces, qui ne permettaient pas au coach espagnol de continuer sa mission dans de bonnes conditions. « Aujourd'hui, il est compliqué de partir en septembre. Je veux être très clair. Il est très commode d'analyser le passé avec des faits actuels. Je crois que, cette semaine-là, les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir travailler normalement, et c'est ce que j'ai fait savoir à Marcelino. Surtout parce que les menaces, au sein d'un club de football, ne devraient pas exister comme elles l'ont fait en septembre. »

Pablo Longoria a pensé à quitter l'OM

Marcelino est donc parti, mais Pablo Longoria aurait aussi pu en faire de même. Finalement, ce dernier est resté à l'OM, et il a expliqué pourquoi. « Je comprends parfaitement les raisons de Marcelino. En même temps, il a compris que mes raisons de continuer à être président sont beaucoup plus importantes que les siennes, parce qu'à ce moment-là, la responsabilité d'un président et celle d'un entraîneur sont complètement différentes. Je me suis senti le devoir de faire changer les choses. »

Alerte pour une star de l’OM, ils en ont «ras le bol» https://t.co/YgWUwMrylv pic.twitter.com/5blpQPdJU8 — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Marcelino revient au Vélodrome

Ce jeudi, Marcelino va avoir l'occasion de revoir Pablo Longoria, puisque Villarreal affronte l'OM en huitième de finale aller de Ligue Europa. Le retour du coach espagnol au Vélodrome s'annonce très mouvementé, et l'accueil des supporters pourrait être très houleux.