L’OM veut se venger de Marcelino, il lance un avertissement

Heureux hasard, l’OM va retrouver Marcelino jeudi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue Europa face à Villarreal. Les Marseillais entretiennent une certaine rancœur envers le technicien espagnol, qui avait critiqué le club à de multiples reprises après son départ. Selon Robert Pirès, les Olympiens doivent passer outre et se concentrer sur eux-mêmes.

L’OM attend Marcelino de pied ferme, qu’il retrouvera jeudi en Ligue Europa contre Villarreal. Comme l’a confié le journaliste Florent Germain dans le podcast After Marseille de RMC , les Olympiens n’ont pas apprécié les multiples déclarations du technicien espagnol après avoir quitté le club en septembre dernier et éprouvent « un certain ressentiment » envers lui : « Certains joueurs ont tiqué quand ils ont entendu que l’OM n’était pas un grand club, en tout cas que l'OM n'agissait pas comme tel . »

«Ça s’est mal passé et il ne faut pas en tenir compte»

Un sentiment dont l’OM doit se détacher selon Robert Pirès : « Est-ce que Marcelino sera un personnage central de cette confrontation ? Pas tant que ça… Je crois que sur le passage de Marcelino à Marseille, ça s’est mal passé et il ne faut pas en tenir compte. L’OM avec Pablo Longoria pensait qu’il pouvait apporter quelque chose, malheureusement ça n’a pas été le cas . »

«Il faut oublier le cas Marcelino»