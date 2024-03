Il se lâche après son départ, l’OM enrage

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier, Marcelino a quitté l’OM seulement deux mois plus tard, après la réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters. Après son départ, le technicien espagnol, qui depuis a rebondi à Villarreal, a donné plusieurs interviews dans lesquelles il critiquait ouvertement le club, ce que certains joueurs n’ont pas apprécié.

Le retour de Marcelino au Stade Vélodrome s’annonce brûlant. Alors que l’OM sera opposé à Villarreal jeudi en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, le technicien espagnol va faire son retour à Marseille, où il ne sera finalement resté que deux mois. « On sait que ça va être chaud, par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu faire », a avoué Amine Harit à Téléfoot . En effet, plusieurs joueurs de l’OM n’ont pas encore digéré les nombreuses déclarations de Marcelino après son départ en septembre dernier.

« Les joueurs ont un certain ressentiment »

« Ce qui n’a pas été apprécié c’est pas tant son départ, il s’est passé ce qu’il s’est passé avec quelques zones d’ombre. Après, c’est vrai qu'il a fait une interview, une deuxième, une troisième, il ne s’est pas arrêté et c’est ce qui a été mal vécu à Marseille. A la limite si c’était que les supporters, mais je sais que les joueurs ont un certain ressentiment envers un entraîneur qui pourtant, il n’a pas eu de super résultats mais humainement ça ne s’était pas si mal passé que ça. Ils n’ont presque pas eu le temps finalement de se connaître parce qu’il est resté à peine deux mois », a confié le journaliste Florent Germain dans le podcast After Marseille de RMC .

« Certains joueurs ont tiqué quand ils ont entendu que l’OM n’était pas un grand club »