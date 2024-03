Des joueurs de Marcelino à l'hôpital avant son retour à l'OM !

Arnaud De Kanel

Marcelino va faire son retour à Marseille jeudi à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue Europa avec son club de Villarreal, un peu moins de six après avoir démissionné de son poste d'entraineur de l'OM. Mais il ne sait pas encore avec quelle équipe puisqu'un virus touche son effectif. Certains ont même été conduits à l'hôpital ce week-end.

L'OM continue d'engranger de la confiance. Samedi, les hommes de Jean-Louis Gasset ont écrasé Clermont (1-5) et ont donc abordé de la meilleure des manières leur rendez-vous européen de jeudi face à Villarreal, le nouveau club de Marcelino. La rencontre promet d'être électrique suite aux déclarations du coach espagnol à l'encontre de l'OM. « Ç a va être chaud, par rapport aux dernières déclarations qu'il a pu avoir sur le club. Honnêtement, ça nous a donné encore plus l'envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur offrir un match facile », prévenait notamment Amine Harit dans Téléfoot ce dimanche. Mais à quelques jours du choc, les hommes de Marcelino sont touchés par un virus !

Virus gastro-intestinal dans le vestiaire de Villarreal, des joueurs à l'hôpital

Un vilain virus traine dans le vestiaire de Villarreal. Selon Marca , une épidémie de gastro toucherait actuellement les hommes de Marcelino. Pris de vomissements et d'étourdissements, Eric Bailly et Aissa Mandi ont été contraints de céder leur place lors de la victoire du sous-marin jaune face à Grenade. Filip Jorgensen, Santi Comesaña, Yeremy Pino et Ramón Terrats ainsi que des membres du staff seraient également touchés. La presse espagnole rapporte que certains joueurs ont même dû être conduits à l'hôpital. Un véritable coup dur pour Marcelino à l'approche de retrouver l'OM et le Vélodrome.

Marcelino optimiste malgré tout