La grande annonce de Marcelino pour son retour à l'OM

Thibault Morlain

Qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League, l'OM accueillera ce jeudi Villarreal. Un match qui s'annonce bouillant puisqu'il marquera le grand retour de Marcelino au Vélodrome. Quelques mois après son départ de l'OM, l'Espagnol va donc retrouver la Canebière. Pour autant, Marcelino n'en fait pas une rencontre plus spéciale que les autres...

Avec Jean-Louis Gasset, l'OM retrouve des couleurs et le club phocéen en aura bien besoin pour espérer continuer son parcours en Europa League. C'est désormais Villarreal qui va se dresser sur la route des Olympiens. Le hasard du tirage au sort en a donc décidé ainsi, nous donnons alors l'occasion d'assister au grand retour de Marcelino à l'OM, lui qui avait claqué la porte en septembre dernier.

OM : Gattuso s’en va, Gasset jubile ! https://t.co/Z4GczvZBZQ pic.twitter.com/d45sYzr2Oi — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

« Le match de jeudi n'est pas spécial »

Comme l'OM, Villarreal est aussi en forme, l'équipe de Marcelino restant sur un succès 5-1 face à Grenade. Suite à cette rencontre, Marcelino a été interrogé sur le match désormais à venir face à l'OM. Rapporté par AS , l'ancien entraîneur olympien a alors lâché : « Un match spécial à Marseille ? Pour moi, le match de jeudi n'est pas spécial, pour moi, les matchs sont tous égaux ».

« Nous sommes optimistes et ambitieux »