L’OM répond cash sur le retour de Marcelino

Opposé à Villarreal en 8es de finale de l'Europa League, l'OM va donc retrouver jeudi prochain Marcelino, qui avait claqué la porte du club phocéen en début de saison et avait par la suite eu des mots très durs envers le projet marseillais. Des retrouvailles qui s'annoncent donc bouillantes, mais Leonardo Balerdi refuse de se focaliser sur le retour de Marcelino au stade Vélodrome.

Et revoilà Marcelino à l'OM ! Jeudi prochain, le club marseillais accueillera Villarreal en 8es de finale aller de la Ligue Europa, l'écurie espagnole étant dirigée par celui qui avait débuté la saison sur le banc de l'OM avant de claquer la porte après seulement quelques semaines en raison d'un gros conflit en interne. Et Marcelino avait ensuite eu des mots très durs sur le club phocéen dans les colonnes de L'EQUIPE : « Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse », avait-t-il lâché en octobre.

Balerdi refuse de se focaliser sur Marcelino

Le retour de Marcelino au Vélodrome jeudi soir s'annonce donc volcanique, mais de son côté, Leonardo Balerdi ne fait pas de fixette sur son ancien entraîneur avant ce choc contre Villarreal : « On sait qu'il y a Marcelino là-bas, mais n'importe quel coach en face, on veut gagner. C'est un 8ème de finale, il faut le gagner. Pour les supporters et pour nous, parce qu'on a besoin de ça aussi », a indiqué le défenseur argentin de l'OM samedi soir en zone mixte, après la victoire à Clermont (5-1).

« Peu importe le coach en face... »