Cette star de l’OM va dépasser une légende ?

Alexis Brunet

Au fur et à mesure de son histoire, l'OM a vu passer bon nombre de grands attaquants. Ces derniers temps, Pierre-Emerick Aubameyang arrive à réaliser de très bonnes performances, qui le hisseront peut-être dans la légende du club phocéen. Le Gabonais semble en tout cas sur la bonne voie pour titiller un ancien illustre joueur marseillais, Didier Drogba.

Cette saison, l'OM a beaucoup de mal. Après Marcelino et Gennaro Gattuso, c'est Jean-Louis Gasset qui est arrivé à la rescousse du club phocéen. Les Marseillais sont mal en point en championnat, mais ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. De quoi imaginer une fin de saison plutôt intéressante.

Pierre-Emerick Aubameyang est la grande satisfaction marseillaise

Si l'OM réalise une saison plutôt timide, ce n'est pas le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Après des premiers mois compliqués, le Gabonais a trouvé son rythme, et il enchaîne les bonnes performances. C'est en grande partie grâce à lui que Marseille s'est qualifiée en huitième de finale de Ligue Europa, avec deux buts et une passe décisive face au Shakhtar Donetsk. PEA a réussi à faire oublier Alexis Sanchez, pourtant très apprécié des supporters.

OM : Un gros coup dur est annoncé https://t.co/HIF2KpbEHT pic.twitter.com/5OsFvJuRRj — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Aubameyang peut-il faire mieux que Drogba ?

L'OM pourra donc compter sur Pierre-Emerick Aubameyang pour remonter au classement en Ligue 1, et aller le plus loin en Ligue Europa. A titre personnel, le Gabonais pourrait aussi faire mieux qu'une légende marseillaise d'ici la fin de la saison. L'ancien joueur d'Arsenal est bien parti pour aller titiller Didier Drogba. Lors de sa seule saison à Marseille, l'Ivoirien avait inscrit 32 buts, et délivré 7 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues. PEA en est lui pour le moment à 18 buts et 8 passes décisives en 34 matches. Rendez-vous donc en fin de saison pour savoir si l'attaquant marseillais a réussi à dépasser son glorieux aîné.