OM : Gasset a déjà trouvé son homme fort ?

Hugo Chirossel

Très attendu par les supporters marseillais à son arrivée l’été dernier, Iliman Ndiaye a vécu six premiers mois compliqués à l’OM. Dimanche lors de la victoire contre Montpellier, l’international sénégalais a réalisé son meilleur match depuis qu’il est à Marseille. Jean-Louis Gasset compte beaucoup sur lui et il pourrait avoir un rôle bien plus important à l’avenir.

Iliman Ndiaye l’attendait depuis longtemps. Alors que l’OM s'est imposé face à Montpellier dimanche dernier (4-1), l’attaquant âgé de 23 ans a marqué son premier but au Stade Vélodrome depuis son arrivée l’été dernier. Ndiaye a été auteur d’une prestation aboutie, sa meilleure depuis qu’il est à Marseille, et Jean-Louis Gasset n’y est pas étranger.

«Meilleur que Ben Arfa», Gasset a trouvé la solution à l’OM ! https://t.co/GkwbUXS2P0 pic.twitter.com/o4s2eo0ea6 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Gasset compte beaucoup sur Ndiaye

Si Gennaro Gattuso le faisait jouer sur un côté, le nouvel entraîneur de l’OM a replacé Iliman Ndiaye dans l’axe, en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. Comme indiqué par L'Équipe , Jean-Louis Gasset compte beaucoup sur l’attaquant de 23 ans dans ce rôle de meneur de jeu et lui a fait passer ce message dès son arrivée.

« Demain tu seras titulaire et tu vas tout casser »