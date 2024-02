OM : «Des moments de merde», il se lâche après le départ de Gattuso

Amadou Diawara

Depuis le départ de Gennaro Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset, l'OM a enchainé deux victoires consécutives. Après le succès contre le Montpellier HSC, Samuel Gigot a tenu à faire un discours fort devant ses partenaires, revenant sur les moments difficiles du club lors des dernières semaines.

Arrivé à l'OM à la fin du mois de septembre, Gennaro Gattuso n'a pas du tout trouvé la solution pour redresser la barre du club. En effet, le club phocéen a enchainé les contre-performances avec le coach italien. Résultat, Gennaro Gattuso a claqué la porte du Vélodrome après seulement quatre mois et demi.

L'OM respire avec Gasset

Pour pallier le départ de Gennaro Gattuso, la direction de l'OM a décidé de faire appel à Jean-Louis Gasset. Depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le club présidé par Pablo Longoria renait de ses cendres. En effet, l'OM de Jean-Louis Gasset a gagné ses deux matchs. Ce que les joueurs vivent comme un immense soulagement.

«On a passé des moments de merde»