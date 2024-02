Harcelé après l’OM, il déballe tout sur son calvaire

Hugo Chirossel

Après son match nul sur la pelouse de l’OM le 27 janvier dernier (2-2), l’AS Monaco avait pesté contre l’arbitrage, s’estimant lésé. Arbitre de cette rencontre, Willy Delajod s’est livré auprès du Dauphiné sur le harcèlement et les insultes dont il a été victime à la suite de ce match.

Tenu en échec après avoir écopé de deux cartons rouges, l’AS Monaco a eu du mal à digérer son match nul contre l’OM, le 27 janvier dernier (2-2). « Nous n'acceptons pas ce qui s'est passé ce soir avec des grands joueurs mais pas avec une bonne qualité d’arbitrage », avait notamment déclaré Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté. Une rencontre qui a eu des conséquences pour celui qui était au sifflet, Willy Delajod.

Coup dur à l’OM, Gasset trouve un plan B https://t.co/n0E33qXMRy pic.twitter.com/e7uaz2uiQE — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

« J’ai reçu des appels anonymes pour m’insulter »

« On n’a pas été performant », a reconnu Willy Delajod auprès du Dauphiné , avant d’expliquer ce qu’il a dû traverser après le match entre l’OM et l’AS Monaco : « Mon téléphone, disponible du fait de mes activités dans l’immobilier (agent et promoteur), sonnait toutes les deux minutes. J’ai reçu des appels anonymes pour m’insulter. J’ai dû faire face à beaucoup de contestation sur les réseaux sociaux jusqu’à demander à mon agence de communication de supprimer tous les messages de haine . »

« Les gens pensent que l’arbitre est indémontable mais non »