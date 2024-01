Ils crient au scandale après l’OM

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’OM samedi soir (2-2), l’AS Monaco a réussi à ramener un point, au terme d’une rencontre que les Monégasques ont disputé en majeur partie en infériorité numérique. Adi Hütter, entraîneur, et Thiago Scuro, directeur général, ont fait part de leur agacement quant aux décisions arbitrales de M. Delajod.

Si l’OM peut avoir des regrets, c'est l’agacement qui prédomine du côté de l’AS Monaco après son match nul au Stade Vélodrome (2-2). Après avoir rapidement ouvert le score grâce à Wissam Ben Yedder, les Monégasques ont été réduits à 10 à la suite de l’expulsion de Guillermo Maripan dès la 11e minute de jeu pour une faute sur Vitinha. Une rencontre qu’ils ont même terminée à 9, Denis Zakaria ayant écopé d’un deuxième carton jaune en fin de match pour une faute sur Ulisses Garcia.

Frayeur à l'OM, «ce n’est pas très grave» https://t.co/Va1YAA2yFc pic.twitter.com/LGdnJBaqer — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

L’AS Monaco peste contre l’arbitrage

Le milieu de terrain suisse avait reçu son premier carton jaune pour contestation après une faute d’Emran Soglo sur Kassoum Ouattara, qui selon lui méritait plus qu’un avertissement. « Je ne veux pas parler de l’arbitrage », a commencé par déclarer Adi Hütter, qui a tout de même fini par s’épancher un peu plus à ce sujet. « Je ne pense pas que Maripan méritait un carton rouge pour cette action. Et quand je vois le deuxième rouge que prend Zakaria, quelques minutes après le coup reçu par Kassoum (Ouattara). La faute du joueur (de l’OM) est commise à la hauteur du genou n’est-ce pas ? Je ne sais pas si c’est jaune ou rouge pour lui (Soglo), chacun se fera son opinion, mais quand même . »

« L’arbitre a commis plusieurs erreurs importantes »