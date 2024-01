OM : Longoria envoyé «devant un tribunal» après ce transfert record

Thibault Morlain

A 11 contre 9 en fin de match, l’OM n’a pu faire mieux qu’un match nul contre l’AS Monaco (2-2). La faute notamment à Vitinha qui a raté l’immanquable en fin de match. Déjà pointé du doigt, le Portugais est désormais plus que jamais critiqué à Marseille et cela retombe par ailleurs sur Pablo Longoria. En janvier 2023, le président de l’OM avait lâché 32M€ pour recruter Vitinha.

Recruté pour 32M€ à Braga, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Forcément, compte tenu de l’investissement, le Portugais était très attendu. C’est jusqu’à présent un véritable échec. Et alors qu’on parle d’un possible départ de Vitinha cet hiver, la dernière image de lui à l’OM pourrait bien être son incroyable raté face à l’AS Monaco.

Frayeur à l'OM, «ce n’est pas très grave» https://t.co/Va1YAA2yFc pic.twitter.com/LGdnJBaqer — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

« Pablo va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil »

Seul devant le but vide, Vitinha s’est totalement loupé et forcément, l’attaquant de l’OM en prend pour son grade. Pablo Longoria également. En effet, sur X , Matt Pokora, chanteur et grand fan de l’OM, a posté : « Vitinha 35 millions joueur le plus cher de l’histoire de l’OM… Pablo va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil ».

« C’est très très grave »