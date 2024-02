L’OM continue avec Gattuso !

Arnaud De Kanel

Licencié après des résultats décevants, Gennaro Gattuso n'avait visiblement pas perdu l'appui de son vestiaire. A l'image de Quentin Merlin, Amine Harit ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Jordan Veretout qui a eu un petit mot pour son ancien entraineur. Un nouvel hommage qui montre que Gattuso a laissé une bonne image à l'OM.

C'est désormais une habitude. Depuis le succès face au Shaktior jeudi, le vestiaire de l'OM a toujours une pensée émue pour Gennaro Gattuso. Les joueurs olympiens se tiennent en partie responsable de l'échec du manager italien et ils le font savoir. Après Quentin Merlin, Amine Harit ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, Jordan Veretout y est allé de son message pour Gattuso et son staff.

«Ils ont tout donné jusqu'au dernier jour»

« Déjà, je n'étais pas venu jeudi dernier, mais un petit message pour notre coach (Gattuso) et son staff, car ils ont quand même fait du très bon travail. Ils ont essayé d'insuffler cette hargne et tout ce qu'ils avaient à nous donner. Ils ont tout donné jusqu'au dernier jour », a reconnu Jordan Veretout en zone mixte. Il sait bien que les joueurs n'en faisaient pas assez.

«Ce n'était pas suffisant ce qu'on faisait, ce qu'on produisait»