Crise à l’OM : Le vestiaire fait une grande annonce !

Hugo Chirossel

Trois jours après avoir battu le Shakhtar Donetsk (3-1), l’OM de Jean-Louis Gasset a enchaîné une deuxième victoire lors de la réception de Montpellier dimanche soir (4-1), sa première en championnat depuis plus de deux mois. Pour Leonardo Balerdi, c’est sûr : les Olympiens sont de retour et guéris de leurs maux.

Jean-Louis Gasset ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts. Trois jours après le succès contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa (3-1), l’OM a obtenu une deuxième victoire consécutive dimanche sous les ordres du technicien français lors de la réception de Montpellier (4-1).

« Il faut continuer, il faut confirmer »

Deux victoires, une qualification et sept buts inscrits pour deux encaissés, l’OM a vécu une belle semaine après sa défaite inquiétante du week-end dernier à Brest (1-0). « On est content, on avait besoin de ça, on doit continuer, il faut continuer, il faut confirmer », a déclaré Leonardo Balerdi au micro de Prime Vidéo .

« On est guéri »